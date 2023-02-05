شكرا لقرائتكم خبر عن شرط اتحاد جدة يعطل مفاوضات التجديد مع محترفه البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الشرط الذي وضعه نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، من أجل تجديد عقد محترف الفريق، يعطل المفاوضات حتى الآن.

وأكدت التقارير، أن إدارة اتحاد جدة تسعى إلى تجديد عقد اللاعب البرازيلي، إيجور كورونادو، حيث ينتهي تعاقده مع النادي في يونيو المقبل.

وتابعت: "توجد رغبة مشتركة من الطرفين في التجديد، لكن سعي مسؤولي الاتحاد إلى تخفيض راتب اللاعب في العقد الجديد، يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي".

وكانت تقارير إعلامية برازيلية، قد كشفت أن عددا من الأندية المحلية أبدت اهتماما بكورونادو، من بينها فلامنجو وكورينثيانز.

وكان كورونادو قاد العميد لتحقيق فوز صعب على الطائي بهدف دون رد، مساء أمس السبت، في مباراة الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وساهم البرازيلي في 7 أهداف من أصل 23 هدفا للاتحاد، في دوري المحترفين هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 5 أهداف، بعدما انتقل اللاعب إلى اتحاد جدة، قادما من الشارقة الإماراتي في يوليو 2021.