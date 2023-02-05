شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد المالكي للرياض بعد جراحة الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض عبد الإله المالكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حاليًا المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، من إصابة الرباط الصليبي.

وتعرض المالكي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة في 24 يناير الماضي.

وتتضمن المرحلة التأهيلية الأولى تأهيل العضلات، ما بين تدريبات المشي وأخرى للعضلات والتقوية، حيث يستعين بساند الركبة، على أن يدخل المرحلة الثانية بعد نحو 14 يومًا.

ومن المقرر أن يعود المالكي إلى الرياض بعد نحو شهر ونصف الشهر، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الفريق الطبي في سبيتار، ومتابعة من الجهاز الطبي في الفريق بقيادة الإسباني خوان دوكي.

ويتواجد الهلال في المغرب بالوقت الحالي لخوض منافسات نهائيات كأس العالم للأندية، حيث تأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وتأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي المونديال ومواجهة فلامنجو البرازيلي، بعدما أقصى الوداد البيضاوي المغربي مستضيف البطولة بركلات الترجيح.