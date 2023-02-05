شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يراقب نجم الأهلى فى مباراة الريال تمهيدًا لضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية، حول تعاقدات برشلونة فى الصيف المقبل، حيث أكد أكثر من مصدر داخل الفريق أن هناك حالة إعجاب شديدة بقدرات النجم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي المصري، الشئ الذي قد يدفع الفريق الكتالوني لضمه.

وأفادت التقارير أن مسئولي برشلونة يفضلون عدم الدخول فى مفاوضات مباشرة مع مسئولي الأهلي فى الوقت الحالي، على أن يراقب كشافي الفريق اللاعب خلال مباراة ريال مدريد القادمة فى مونديال الأندية مع نظيره المصري، لحسم قرارهم النهائي بشأن ضم اللاعب من عدمه.

ويري مسئولي برشلونة أن التعاقد مع ديانج سيناسب القدرة المالية والوضع الإقتصادي داخل الفريق الكتالوني بصورة كبيرة، ومن ثم فإن الصفقة ستكون مربحة بشكل كبير، حيث يتوقع مسئولي البرسا أن الصفقة لن تزيد عن 10 مليون يورو.



موقف الأهلي من رحيل ديانج عن الفريق

وفى سياق متصل، قد لا يمانع مسئولي الأهلى رحيل ديانج فى حالة تلقي عرض مغري للاعب فى الصيف، فعلى الرغم من أهمية اللاعب للفريق، إلا أن رغبة اللاعب فى الرحيل إلى أوروبا قد تكون مفصلية فى إنتقاله إلى برشلونة خلال المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن ديانج انضم للأهلي فى صيف 2019، قادما من مولودية الجزائر فى صفقة كلفت خزانة الفريق القاهري، قرابة مليون ونصف دولار فقط.