السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق مبادرة "درع" وتطبيق "كوكب كاليدون" للألعاب الرقمية التوعوية



عرعر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أطلقت تعليم الحدود الشمالية‬, ممثلة بإدارة التوجيه الطلابي اليوم، المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي تنمية مهارات الوقاية والتدخل من المخدرات والمؤثرات العقلية "درع" وتطبيق "كوكب كاليدون" للألعاب الرقمية التوعوية.

ويهدف برنامج "درع" إلى تدريب الموجهين الطلابيّين لتنمية مهارات الوقاية، رفع مستوى الوعي والإدراك حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية الاستباقية للطلاب من الوقوع في المخدرات من خلال تنمية مهارات الوقاية لدى الموجه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.

فيما أطلق تعليم الحدود الشمالية تطبيق "كوكب كاليدون" , الهادف إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى طلاب الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية, في مدارس التعليم العام؛ وتعزيز مهارة التواصل والتعامل مع الآخرين، وتنمية التفكير الإبداعي، والمرونة والقدرة على صنع القرار وحل المشكلات.

ودعت الإدارة الطلبة بتنزيل التطبيق على الأجهزة الذكية، التي تستخدم كأداة لقياس المهارات الحياتية التي تعزز الوقاية من المخدرات للفئة المستهدفة "9 - 12" عامًا.

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18:40ت م

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