السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يغادر دولة الكويت



الكويت 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

غادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة الكويت بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سموه بمطار الكويت الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

كما كان في وداعه، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية الكويتية ومنسوبي سفارة المملكة في الكويت.

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18:25ت م

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