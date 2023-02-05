السعودية اليوم / المعهد الصناعي برفحاء يفتح باب القبول في الدبلوم الثانوي والبرامج المهنية



رفحاء 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء , اليوم، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، ويستمر حتى الأربعاء 1444/08/16هـ.

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف, مضيفاً أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحة فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.

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17:49ت م

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