السعودية اليوم / مشروع رضا مستفيدي الشرقية يضع خطة قياس خدمات الأحوال المدنية بالمنطقة



الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أنهى مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية خطته التنفيذية الخاصة بقياس رضا المستفيدين تجاه الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بمدن ومحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، وسمو نائبه ، وذلك في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

وأشار صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع إلى عقد مسؤولي المشروع مع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اجتماعاً خلص الى الاتفاق على أسئلة الاستبانة الخاصة بقياس رضا المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية بالمنطقة والمحافظات التابعة، وذلك بعد أن مرت الاستبانة بعدة مراجعات علمية محكمة بمشاركة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع وبما يتناسب والخدمات المقدمة.

وأكد سموه، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يُعد من أولويات حكومتنا الرشيدة "أعزها الله"، وهو ما تعبر عنه توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، في تلمس احتياجات سكان المنطقة، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضاهم وفقاً لمعايير علمية دقيقة تُسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمشروع عبدالعزيز الغامدي، عن قرب انتهاء فريق الدعم الاستشاري للمشروع من وضع لمساته الأخيرة على ورشة العمل الخاصة بتدريب الباحثين التابعين لإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها على إجراء الاستطلاع والمقابلات مع المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية بالمنطقة التي تمتد قرابة الشهر، وذلك وجهاً لوجه وبشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً من خلال أجهزة لوحية (أيباد) ليتيح بعد ذلك لفريق الدعم بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقريراً مفصلاً يتضمن النتائج والتوصيات التي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين .

// انتهى//

17:42ت م

0160





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشروع رضا مستفيدي الشرقية يضع خطة قياس خدمات الأحوال المدنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.