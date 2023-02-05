

إسلام آباد 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة في انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن قواتها طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير وقع على طريق بالقرب من مقر الشرطة، يؤدي إلى ملعب رياضي تجري فيه حالياً بطولة للعبة الكريكت بين فرق محلية.

من جانبها أعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن التفجير، موضحة أن الهدف من التفجير كان استهداف قوات الشرطة في تلك المنطقة.

// انتهى //

17:37ت م

0155





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة خمسة أشخاص في انفجار جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.