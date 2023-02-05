شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف حجم إصابة كاريلو قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن حجم الإصابة التي تعرض لها أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي، خلال مشاركته أمام الوداد المغربي، بكأس العالم للأندية.

وأكدت شبكة الشرق الأوسط، أن إصابة لاعب الهلال كاريلو بسيطة، ولا تستدعي القلق، حيث أن الأشعة التي أجريت للاعب في أحد المستشفيات في الرباط، أوضحت سلامته من تعرضه لقطع في أربطة مفصل القدم.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال نقل لاعبه أندريه كاريلو إلى أحد المستشفيات في المغرب، لإجراء فحوص طبية للتعرف بشكل أفضل على طبيعة إصابته.

وكان المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز كشف أن اللاعب أندريه كاريلو سيغيب عن المباراة المقبلة أمام فلامنجو البرازيلي.

وقال دياز في تصريحات بعد مباراة الوداد: "إصابة كاريلو في مفصل القدم، ونتمنى أن لا تكون خطيرة، لكنه سيغيب أمام فلامنجو".

وصعد الهلال إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمغرب لمواجهة فلامنجو البرازيلي، بعدما انتصر على نظيره الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.