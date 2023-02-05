شكرا لقرائتكم طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال ساري الحريصي طفل بمنطقة جبال الحشر بمحافظة الداير، إنه يقوم بزراعة البن ورعايته حتى تصبح شجرة مثمرة.

زراعة البن

وأضاف الحريصي، في تصريحات لقناة العربية، أنه تعلم زراعة البن من والده، لافتًا إلى أن الأمر في بدايته صعبًا ولكن مع التجربة أصبحت زراعته سهلة.

وأشار الحريصي أنه يتمنى أن تكثر زراعة البن في مزرعته وتكون من أفضل المزارع، ليقوم بتصديره على مستوى العالم وليس داخل المملكة فقط.