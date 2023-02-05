السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تُعالج عناصر التشوه البصري خلال شهر يناير



عرعر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن برنامج معالجة التشوه البصري 9 عناصر خلال شهر يناير للعام الحالي وفقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري والحرص على تحسين جودة الخدمات.

وشملت الأعمال إزالة 26714 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 12143 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 64 سيارةً تالفةً من الشوارع والأحياء، إضافة إلى معالجة 634 من حاويات النظافة سواء بالاستبدال أو إعادة الطلاء، كما تم دهن 5019 متراً طولياً من البلدورات والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين 2157 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 3214 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، كما عملت على صيانة 1386 عموداً وفانوس إنارة، وإصلاح 8356 متراً مربعاً من "إنترلوك" وبلاط الأرصفة المتهالكة.

يُذكر أن أمانة المنطقة خصصت فرقاً مختصة لرصد مظاهر التشوه البصري بالإضافة إلى خدمة تلقي شكاوى المواطنين عبر الرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات التابعة أو عبر موقع بلدي.

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16:19ت م

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