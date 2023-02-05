السعودية اليوم / تقني الشرقية ينظم اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني



الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

يفتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني والذي ينظمة تقني الشرقية بدعم ورعاية صندوق المتدربين والمتدربات الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2023 م.

وسوف يشارك في هذا الملتقى مايقارب 40 شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.

وسيشتمل برنامج اللقاء على العديد من المواضيع والمحاور الهامة ومنها برنامج تدريبي في اليوم الأول حول الحوار المجتمعي ، وفي اليوم التالي سيكون معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد هو ضيف اللقاء الذي سيتم مع القائد الملهم، ويختتم البرنامج ببعض المهارات مثل صناعة المحتوى الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي والابتكار ونموذج العمل التجاري.

ويسعى صندوق المتدربين والمتدربات الرئيس إلى أن يكون شريكا وداعما لهذه البرامج المفيدة بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب التقني والمهني وتمكينهم من الإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة ورفع مستوى مشاركاتهم الاجتماعية وتعزيز قيمهم الوطنية وفتح قنوات تواصل مع فئات الشباب وتمكينهم ليكونوا اعضاء فاعلين في مجتمعهم ويساهمون في بناء هذا الوطن الغالي وبما يتفق مع طموحات القيادة الحكيمة في بلادنا الغالية ورؤية الوطن الطموحة 2030م.

// انتهى //

16:13ت م

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