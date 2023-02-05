السعودية اليوم / سمو أمير جازان يستقبل أمناء مجالس المناطق وفريق وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق



جازان 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بمكتبه بالإمارة اليوم، أمناء ‏مجالس المناطق وفريق وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، بمناسبة عقد الاجتماع السابع لأمناء مجالس المناطق بالمملكة.‏

وتمنى سموه للمجتمعين , التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم، مشيداً بدور مجالس المناطق في دعم مسيرة التطور والنماء في مناطق المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على كافة المستويات الاقتصادية والتنموية والسياحية ، من خلال العمل المستمر على تحديد احتياجات ‏المنطقة من المشاريع الخدمية والتنموية في كل القطاعات، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

كما نوه سمو الأمير محمد بن ناصر بما تحقق من تمكين للمرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة والمساهمة في أعمال مجالس المناطق، لما لها من دور فاعل وقدرة على المساهمة في العمل التنموي والخدمي وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات في تنسيق ‏العمل بين المجالس وتبادل الخبرات، واستعراض أهم الانجازات في كل ‏مجلس والعمل على تطبيقها في المجالس الأخرى. ‏

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض توصيات الاجتماع السابق وما تم حيالها، ومناقشة مقترح تشكيل وتوحيد لجان مجالس المناطق، وتحقيق التكامل بين مجالس المناطق وهيئات تطوير المدن، والمكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق.

وأكد أن ما تحقق من منجزات وتطور في عمل مجالس المناطق يأتي بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله، وأصحاب السمو أمراء المناطق وتوجيهاتهم الدائمة لكل ما يدعم جهود المجالس ويؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة منها ونجاح الأعمال المناطة بها.

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16:10ت م

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