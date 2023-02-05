السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر الأول لأورام الغشاء البريتوني بالشرق الأوسط



جدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

انطلق في جدة أمس المؤتمر الأول لأورام الغشاء البريتوني بالشرق الأوسط PSOGI في نسخته الأولى, بمشاركة 50 متحدثًا من الباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم, ويستمر حتى يوم غد الاثنين.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بجدة إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية والبحوث السريرية، ومناقشة وعرض أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى أورام الغشاء البريتوني.

وتناقش جلسات المؤتمر طرق تقييم أورام الغشاء البريتوني وطرق العلاج الكيماوي بجميع أنواعه والعلاج المناعي والجراحة, كما ستقام محاضرات تتناول الخبرات والتدريب في هذا المجال والتطرق إلى أبرز الأورام النادرة مثل أورام الميزوثيلوما وطرق تشخصيها وعلاجها, إلى جانب طرح آخر الإستراتيجيات والتقنيات في عمليات جراحة أورام الغشاء البريتوني.

وتهدف الجلسات الحوارية إلى طرح الإمكانيات والتحديات المستقبلية في هذا المجال ومناقشة الوضع الراهن لمرضى أورام الغشاء البريتوني في المملكة العربية

// انتهى //

16:09ت م

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جدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسانطلق في جدة أمس المؤتمر الأول لأورام الغشاء البريتوني بالشرق الأوسط PSOGI في نسخته الأولى, بمشاركة 50 متحدثًا من الباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم, ويستمر حتى يوم غد الاثنين.ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بجدة إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية والبحوث السريرية، ومناقشة وعرض أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى أورام الغشاء البريتوني.وتناقش جلسات المؤتمر طرق تقييم أورام الغشاء البريتوني وطرق العلاج الكيماوي بجميع أنواعه والعلاج المناعي والجراحة, كما ستقام محاضرات تتناول الخبرات والتدريب في هذا المجال والتطرق إلى أبرز الأورام النادرة مثل أورام الميزوثيلوما وطرق تشخصيها وعلاجها, إلى جانب طرح آخر الإستراتيجيات والتقنيات في عمليات جراحة أورام الغشاء البريتوني.وتهدف الجلسات الحوارية إلى طرح الإمكانيات والتحديات المستقبلية في هذا المجال ومناقشة الوضع الراهن لمرضى أورام الغشاء البريتوني في المملكة العربية السعودية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام في ظل وجود نخبة من الخبرات العالمية.// انتهى //16:09ت م0136

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