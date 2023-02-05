السعودية اليوم / محافظ الجبيل يرأس اجتماع المجلس المحلي الرابع



الجبيل 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة الجبيل اليوم , اجتماعه الرابع للعام 1444هـ , برئاسة المحافظ منصور بن زيد الداود، وحضور أعضاء المجلس.

ونوقشت خلال الاجتماع متابعة استكمال المشاريع المنفذة في المجالات الخدمية والصحية والتعليمية، والوقوف على سير عملها، والاطلاع على التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة من المجلس لرفعها إلى سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة للتوجيه حيالها.

ودعا الداود رؤساء وأعضاء اللجان، إلى أهمية الإسهام الفعال في أعمال المجلس، وبذل المزيد من الجهود لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية وإنجازها.

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16:07ت م

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