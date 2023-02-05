السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بجازان بحوزته 42 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري



جيزان 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته 42 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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15:04ت م

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