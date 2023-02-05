السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري , في مكتبه بالامارة اليوم , معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ومسؤولي الوزارة.

واطلع معاليه على عرض عن قطاع الإسكان وتنمية المدن في منطقة الرياض والمشاريع الحالية والمستقبلية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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15:03ت م

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