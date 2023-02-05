شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعترف بالمفاوضات مع رونالدو وسبب رفض الصفقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اعترف نادي بايرن ميونخ الألماني، بوجود محادثات سابقة من أجل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الحالي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

وأكد صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، وجود محادثات مع خورخي مينديز، الوكيل السابق للنجم البرتغالي حول إمكانية ضمه بعد عرضه عليهم.

وسبق أن زعمت تقارير بأن رونالدو هدد مينديز بـ "ضرورة نقله إلى بايرن ميونخ أو تشيلسي هذا الموسم، وإلا سينفصلان".

وقال حميديتش، في تصريح لصحيفة "بيلد الألمانية": "تحدثنا عن رونالدو. لكنني قلت بوضوح لخورخي مينديز: هذا غير ممكن بالنسبة لنا".

وأضاف: "قلت لمينديز إن الصفقة بالكامل لا تناسب بايرن ميونخ، سواء ماليا أو رياضيا. إنها لا تتناسب مع فلسفتنا وأسلوب الفريق".

واختتم: "حتى لو أتيحت لنا الفرصة لإدخال لاعب كبير إلى الدوري الألماني من وقت لآخر، علينا أن نحدد بالضبط كيف يمكننا إعادة تمويل الصفقة".

وكان رونالدو انتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي في صفقة خيالية قدرت بمبلغ 2 مليون يورو سنويًا لمدة موسمين ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.