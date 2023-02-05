شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفاجئ رونالدو رغم قطع علاقة الطرفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق ونادي النصر السعودي الحالي، رغم قطع العلاقة بين الطرفين منذ رحيله.

ونشر يوفنتوس صورة رونالدو، على الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد"، حيث أكمل النجم البرتغالي، 38 عاما، حيث إنه من مواليد 5 فبراير 1985.

وكان هناك بعض التوتر في علاقة رونالدو ويوفنتوس في الفترة الأخيرة، بسبب عدم حصول اللاعب البرتغالي على رواتبه المتأخرة.

واتفق يوفنتوس سرا مع رونالدو على خفض راتبه في 2020 أثناء جاحة كورونا، على أن يدفع النادي 20 مليون يورو مستقبلا للدون البرتغالي.

وقدم رونالدو طلبا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، للاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، التي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، لكن رفضه المدعي العام في تورينو.