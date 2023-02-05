شكرا لقرائتكم أمير الباحة يستقبل المعزين في وفاة أخيه عبدالإله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة، بديوان الإمارة اليوم، أصحاب الفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين, الذين قدّموا لسموه التعازي والمواساة في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله .

وأعرب سمو الأمير حسام بن سعود عن شكره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته .