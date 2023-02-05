شكرا لقرائتكم مؤتمر Leap ليب يستعرض أبرز التقنيات العالمية غدًا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنطلق غدًا في الرياض أعمال مؤتمر Leap ليب 23 التقني الدولي على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًا في مجالات التقنية والابتكار.

أعمال Leap

وسيشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار “نحو آفاق جديدة” عرض لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.

كما ستستعرض شركة “AuveTech” أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي يستضيف المؤتمر شركة ” bHaptics” المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، كما ستقدم شركة ” Mirror” بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية “PINKO” لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.

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فهم الإنسان

ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يُقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت “Geminoid” الذي يشبهه، والذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة.

كما يستضيف المؤتمر رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ، كما تشارك شركة ” Magic Keys”في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.

أهمية ليب 23

ويستمد ليب 23 أهميته من خلال اهتمامه بمستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا رئيسيًا للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعبًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا.