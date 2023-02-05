شكرا لقرائتكم جامعة الأميرة نورة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس أو الماجستير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الأميرة نورة توفر وظائف محاضر ومعيد (بنظام العقود) لحملة الماجستير والبكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– العلوم في الوسائط المتعددة.

– وسائط متعددة.

– تصميم الوسائط المتعددة.

– نظم الوسائط الرقمية.

– الجرافيك والتصميم.

– التصميم والوسائط الرقمية.

– الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.

– هندسة البرمجيات.

– العلوم في هندسة البرمجيات.

– علوم الحاسب وهندسة البرمجيات.

– علوم الحاسب / هندسة البرمجيات.

– تقنية المعلومات.

– العلوم في تقنية المعلومات.

– إدارة تقنية المعلومات.

– العلوم في إدارة تقنية المعلومات.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– التسويق الإلكتروني.

– التسويق الاستراتيجي.

– المحاسبة.

– المحاسبة المهنية.

– المحاسبة والتدقيق.

– إدارة الأعمال.

– التأمين.

– التأمين وتحليل الخطر.

– التأمين وإدارة الخطر.

– إدارة المخاطر.

-إدارة البنوك.

– العلوم المالية.

– الخدمات المصرفية.

– البنوك الدولية.

– الأوراق المالية.

– إدارة الضيافة.

– إدارة الفندقة.

-الفندقة والسياحة.

– الضيافة والفندقة.

– إدارة السياحة.

– السياحة والتراث.

– الدراسات السياحية.

– السياحة والفندقة.

– الإرشاد السياحي.

– تطبيق أي وظيفة.

– فن الطهي.

– الطب والجراحة.

– طب أسنان عام.

– طب وجراحة الفم والأسنان.

– دكتور طب الأسنان.

– علاج علل السمع والنطق.

– علل السمع والنطق.

– أمراض التخاطب والبلع.

– العلوم الإشعاعية.

– الطب النووي.

– دكتور صيدلة.

– علوم صيدلانية.

– الهندسة الكهربائية.

– علوم الحاسب.

– علوم الذكاء الاصطناعي.

– القانون.

– الأنظمة.

– الحقوق.

– الاقتصاد المالي.

– التمويل والاستثمار.

– اللغة الصينية.

– التصميم الداخلي.

– علوم الرياضة والنشاط البدني.

.. وأخرى.

قد يهمّك أيضاً

الشروط العامة (محاضر):

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون تقديرها العام في مرحلتي (البكالوريوس، والماجستير) (جيد جداً) على الأقل (إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها بتقدير).

4- ألا يتجاوز عمر المتقدمة (35) عاماً.

5- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

6- الحصول على شهادة مهنية في التخصص المتقدَّم عليه.

الشروط العامة (معيد):

1- أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

3- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.

4- أن لا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا “.

5- أن لا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً “.

6- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (30) عاماً.

7- أن لا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي. (باستثناء الكليات الصحية، والهندسة)

8- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأي شروط أخرى من قبل مجلسي القسم والكلية.

10- الحصول على الرخص المهنية المطلوبة، وما في حكمها حسب متطلبات التخصص وما تقره الكليات.

11- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTSأو IBT) TOEFL) أو STEP) سارية المفعول، بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن (4.5) أو (32) في اختبار (IBT) TOEFL أو (41) في اختبارstep، (ويستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي اللغة الإنجليزية، على أن لا تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير).

12- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة، ويكون التخصص مدرج في الإعلان.

المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدمة).

2- إرفاق المؤهلات العلمية (وثائق التخرج)، وثيقة “البكالوريوس” لوظيفة (معيد)، ووثيقتي “البكالوريوس، والماجستير” لوظيفة (محاضر)، مع سجلاتهم الأكاديمية.

3- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كان الحصول عليها من خارج المملكة).

4- السيرة الذاتية.

5- أي مستند مطلوب في الشروط الخاصة للكليات.

6- الخبرات السابقة (إن وجدت).

ملاحظات هامة للمتقدمات:

– التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية).

– ملاحظة: سيتم تفعيل الرابط في الفترة الزمنية المحددة للتقديم المذكورة في أسفل الإعلان.

سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2- عدم إرفاق أي من المستندات المطلوب إرفاقها.

3- عدم استكمال البيانات المسجلة، أو عدم صحتها، أو عدم اكتمال خطوات التقديم على الوظيفة.

4- عدم انطباق شروط التعيين حسب ما هو مطبق من لوائح وأنظمة.

5- عند التقدم على أكثر من وظيفة وأكثر من كلية (التقدم على وظيفة واحد بكلية واحدة فقط).

يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم على الوظائف، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة، ومسؤولية اكتمال طلب الوظيفة على نظام التوظيف الإلكتروني.

ملف التخصصات (PDF):

اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا