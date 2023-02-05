السعودية اليوم / رئيس مجلس الأعيان الأردني يصل الرياض



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

وصل رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، إلى الرياض اليوم، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفدٍ من مجلس الأعيان الأردني تلبيةً للدعوة التي تلقاها من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, ومعالي عضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية

// انتهى //

15:49ت م

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الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسوصل رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، إلى الرياض اليوم، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفدٍ من مجلس الأعيان الأردني تلبيةً للدعوة التي تلقاها من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, ومعالي عضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وعددٌ من المسؤولين في مجلس الشورى.// انتهى //15:49ت م0123

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