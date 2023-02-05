السعودية اليوم / وفد من سفارة تايلند لدى المملكة يزور جامعة الإمام



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

زار وفد من السفارة التايلندية لدى المملكة برئاسة السفير دام بونتام , اليوم , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

والتقى الوفد خلال الزيارة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري ، الذي قدم له نبذة عن الجامعة ووحداتها وكلياتها، ومعاهدها في الخارج، وأقسامها، ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ودورها في تأهيل أبنائها في كل المجالات الشرعية والعلمية والصحية والتطبيقية والتقنية، وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين.

وأكد معاليه أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل مجالات التعاون المشتركة بين المملكة وتايلند في العديد من الجوانب التعليمية والثقافية والعلمية، وتعزيز الفرص والشراكات العلمية، وتبادل التجارب والتعاون والمعارف ذات الاهتمام المشترك.

وثمن السفير التايلندي لحكومة المملكة , ما تقدمه من منح دراسية للطلاب والطالبات التايلنديين لتلقي تعليمهم في مختلف العلوم بجامعات المملكة بشكل عام، وجامعة الإمام على وجه الخصوص.

// انتهى //

15:47ت م

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