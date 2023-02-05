السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التدريب وإعداد القادة بدول مجلس التعاون



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التدريب وإعداد القادة بدول مجلس التعاون، التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير مركز إعداد القيادات

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، من أهمها متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وخطة إعادة تشكيل لجنة التدريب وإعداد القادة والتصور الخاص لعمل اللجنة والموافقة عليه بعد وضعه في صورته النهائية، وكذلك استذكرت اللجنة توصياتها في اجتماعها الخامس والثلاثين بشأن خطة عمل اللجنة للبرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة وأطرها التنفيذية لعام 2023م.

يذكر أن التوصيات الناتجة عن هذا الاجتماع سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، للتوجيه بشأنها.

// انتهى //

15:44ت م

0119



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التدريب وإعداد القادة بدول مجلس التعاون، التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير مركز إعداد القيادات الرياضية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- الأستاذ سيف بن سعيد الشبلي، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، من أهمها متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وخطة إعادة تشكيل لجنة التدريب وإعداد القادة والتصور الخاص لعمل اللجنة والموافقة عليه بعد وضعه في صورته النهائية، وكذلك استذكرت اللجنة توصياتها في اجتماعها الخامس والثلاثين بشأن خطة عمل اللجنة للبرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة وأطرها التنفيذية لعام 2023م.يذكر أن التوصيات الناتجة عن هذا الاجتماع سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، للتوجيه بشأنها.// انتهى //15:44ت م0119

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التدريب وإعداد القادة بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.