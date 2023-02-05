السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



المدينة المنورة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله القرني، بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد .

وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة اللواء "القرني" بهذه المناسبة، راجياً من الله تعالى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة .

من جهته، أعرب اللواء علي القرني، عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على دعم سموهما الدائم لأعمال ومهام الدفاع المدني بالمنطقة والمتابعة المستمرة لكافة الجهات التي تقدم أعمالها الخدمية والتوعوية والإرشادية لسكان وزوار المدينة المنورة .

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15:01ت م

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