السعودية اليوم / تثبيت كسر مفتت في يد مريض تعرّض لصعق كهربائي بعيون الجواء



بريدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أنهى فريق طبي مختص بمستشفى عيون الجواء العام معاناة شاب في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لصعق كهربائي أدى لإصابته بكسر مفتت في اليد.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض نقل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في يده ناجم عن تعرضه لصعقة كهربائية، وبعد إجراء الفحص الأولي والكشف الطبي بالأشعة المقطعية تبين أنه مصاب بكسر غير مستقر ومفتت في أصابع اليد اليسرى ، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المستلم للحالة قرر سرعة تنويم المريض وإجراء تدخل جراحي تكلل بالنجاح ، تم من خلاله تثبيت الكسر بواسطة شريحة معدنية ومسامير خاصة ، مفيداً أن المريض استطاع بعد العلمية الجراحية ومتابعة الحالة بالعيادة المختصة تحريك أصابعه ويده المصابة بكل يسر سهوله ، وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة مع منحه موعداً بعيادة العظام لاستكمال العلاج.

يذكر أن مستشفى عيون الجواء العام أجرى أكثر من 640 عملية جراحية متنوعة خلال العام الميلادي الماضي 2022.

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14:59ت م

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