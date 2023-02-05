السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية



الأحساء 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, بمكتبه اليوم , مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس .

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح عن دور الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة في توعية المجتمع، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الرئاسة في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما نوه سموّه بما يبذله سماحة مفتي المملكة من جهود مباركة .

// انتهى //

14:07ت م

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