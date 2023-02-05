شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال: مباراة فلامينجو قوية وسنسعى للتأهل للنهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث نجم الهلال السعودي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز أمس على الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب خلال الفترة ما بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر الجاري.

وأكد النجم البرازييل ميشيل ديلجادو أن مباراة فلامينجو القادمة ستكون صعبة على فريق الهلال في ظل تطور الفريق البرازيلي وتنظيمه داخل الملعب بشكل جيد.

تصريحات ديلجادو عن مباراة فلامينجو

وقال ديلجادو نجم الهلال السعودي في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: "الآن حديثنا الأهم عن الاستشفاء واستعادة اللياقة أكثر، بسبب قوة مواجهة الوداد، واللقاء المهم المقبل ضد فلامنجو".

وأكمل تصريحاته قائلًا: "ستكون مباراة صعبة لأنه فريق عالي التنظيم وقوي، وإن شاء الله نستطيع الفوز عليهم والتأهل لنهائي المونديال".

الهلال يفوز على الوداد المغربي

يذكر أن الهلال تمكن أمس من تحقيق الفوز على الوداد المغربي في ربع النهائي أمس بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن يحسم الفريق الأزرق المباراة لصالحه بركلات الجزاء بنتيجة 5-3.