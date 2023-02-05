السعودية اليوم / افتتاح أعمال الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي في الأردن



عمّان 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

اُفتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي، التي ينظمها الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، بمشاركة من الدول العربية إلى جانب خبراء ومعنيين بهذا المجال.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول، في كلمته بافتتاح الملتقى، إن العالم يعيش اليوم حالة أصبحت فيها جميع وسائل الإعلام تحت التهديد، مبيناً أن التكنولوجيا الحديثة أعطت البشرية فرصة غير مسبوقة في الاتصال والتواصل الإنساني، لكنها في المقابل تركت المجتمعات الإنسانية فريسة للتطرف والكراهية والإشاعات والاعتداء على كرامات الناس وانتهاك حقوق الأطفال والفئات الأكثر تضرراً في المجتمعات.

وأضاف "أن مشاركة أصحاب الخبرة في الإعلام في هذا الملتقى، تعد مسألة في غاية الأهمية للتذكير بقواعد المهنة وقوانينها ومواثيقها والتزاماتها في مواجهة ما التبس على العامة "بين ما هو إعلامي ملتزم وبين ما هو فوضوي يشيع الكراهية والأخبار الكاذبة ويعتدي على خصوصيات الناس".

وأوضح الوزير الأردني أن هناك تحديين كبيرين أمام وسائل الإعلام أولهما: الحفاظ على الجمهور من دون التسابق على الأخبار الكاذبة والإشاعات والانزلاق إلى خطاب ومفردات غير معهودة في الخطاب الإعلامي، وثانيهما الحفاظ على حصتها في سوق الإعلان الذي بات يتبخر شيئا فشيئا بفعل وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي والمبادرات التي تطرح من خلاله لتعميق الحوار حول أفضل المقاربات لتطوير الإعلام العربي والتفاعل البناء مع تحولات المشهد الإعلامي، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الاسترشادي الذي قدمته الأردن عبر وزارة الاتصال الحكومي لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني بما فيه محاربة التطرف وخطاب الكراهية.

وبيّن السفير خطابي أن هذا المشروع عمم على الدول العربية في إطار التوجه الإستراتيجي لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاطي مع الشركات الرقمية العالمية، على أن يعرض خلال الشهر المقبل على اللجنة الدائمة للإعلام العربي و المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام في دولة الكويت.

بدوره، قال الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، إن فكرة الملتقى جاءت من الحاجة للحوار بين المسؤولين وقادة المؤسسات الإعلامية العربية حول واقع الإعلام العربي ومستقبله.

وأشار الخميس إلى ضرورة أن يكون الإعلام العربي شريكاً في صناعة الإعلام وليس مستهلكاً، لافتاً إلى أهمية ما يطرحه الملتقى من نقاشات وآراء تسهم في هذا الخصوص.

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13:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.