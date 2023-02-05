السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُحدد الأول من مارس القادم كآخر موعد لملاك الأراضي الفضاء بالقطيف لتسوير أراضيهم



الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

حددت أمانة المنطقة الشرقية الأول من شهر مارس القادم، آخر موعد لملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير على بعض المحاور والطرق الرئيسة بمحافظة القطيف لتسوير أراضيهم، داعيةً ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسويرها خلال المهلة المتبقية تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأشارت الأمانة إلى أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار التسوير خلال المرحلة الثانية ستشمل ٨٩ أرضاً على طريق الملك عبدالعزيز الممتد من سيهات حتى عنك إلى وسط القطيف، و ٨٠ أرضاً على امتداد طريق كورنيش سيهات، مشيرةً إلى إطلاق العديد من الحملات التوعية لتنفيذ القرار الذي يستهدف ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

ودعت أمانة الشرقية إلى إصدار تراخيص التسوير عبر منصة "بلدي"، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع مارس القادم؛ تفاديًا للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ ١٠٠ ريال لكل متر طولي، التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

وشملت إجراءات إصدار ترخيص تسوير أرض فضاء؛ التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها، الدخول على منصة بلدي: واختيار " خدمات الرخص الإنشائية "، واختيار " إصدار رخصة بناء"، واختيار " إصدار رخصة تسوير أرض فضاء".

أما الأراضي المجهول أصحابها ولم يتم إصدار رخص تسوير عليها تقوم الأمانة أو البلدية؛ بوضع إعلان في موقع الأرض لمدة 6 أشهر بضرورة تسوير الأرض ومراجعة البلدية أو الأمانة، والتنسيق مع وزارة العدل للحصول على بيانات مالك الأرض، وقيام الأمانة أو البلدية بتسوير الأرض بعد مرور سنه من الإعلان على الأرض، مع تحميل المالك تكاليف التسوير عند مراجعته.

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13:48ت م

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