السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يشارك ببرنامج تثقيفي ووقائي في مهرجان الكليجا"14" ببريدة



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

يُشارك تجمع القصيم الصحي في فعاليات مهرجان الكليجا بنسخته الـ 14 والذي يقام في مركز النخلة بمدينة بريدة تحت شعار "أهلنا أولى بدعمنا".

وأوضح التجمع أن مشاركته في المهرجان تتمثل بتخصيص ركن توعوي ووقائي يقدم برامج إرشادية وتثقيفية متنوعة تستهدف زوار ومرتادي المهرجان والمشاركين فيه، مؤكداً على أن للتجمع حضوراً فاعلاً في كافة الملتقيات والمهرجانات التي تشهدها المنطقة، ويحرص على تسخير كافة الجهود والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مصفوفة برامج التوعية الصحية، ورفع مستوى أهميتها لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى فريق العمل المشارك في المهرجان يقدم من خلال ركن التجمع العديد من الخدمات الصحية اللازمة كتسجيل العلامات الحيوية وقياس الضغط، إضافة إلى توفير خدمة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، كما يتم تقديم النصائح الطبية والإرشادية التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والعمل على تجويد نمط الحياة والصحة العامة للفرد والمجتمع.

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13:25ت م

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