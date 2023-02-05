السعودية اليوم / إجراء أكثر من 963 ألف فحص مخبري بمستشفى البدائع خلال السعودية اليوم 2022م



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أوضح تجمع القصيم الصحي أن مجموع عدد الفحوصات والتحاليل التي أجراها قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى البدائع العام بلغ أكثر من 963098 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال العام الميلادي المنصرم 2022.

وبيّن التجمع أن عدد المراجعين المستفيدين من الخدمات المقدمة بالمستشفى بلغ 43804 مراجعين، بينما بلغ عدد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية 10508 مرضى، في حين كان عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 25950 مستفيداً.

وقال تجمع القصيم الصحي إن إحصائية التقرير الصادر عن المختبر وبنك الدم بمستشفى البدائع العام أظهرت أن عدد فحوصات الكيمياء الحيوية بلغت 229794 فحصاً، وبلغت فحوصات أمراض الدم 544186 فحصاً، فيما كان عدد فحوصات الهرمونات 25927 فحصاً.

وأشار التجمع إلى أن الفحوصات الفيروسية والمصلية بلغت 6816 فحصاً، في حين بلغ عدد فحوصات تحليل البول 146680 ،أما الفحوصات البكتيرية فقد كان عددها 5305 فحوصات،في الوقت الذي بلغت فحوصات الطفيليات 1814 ، وفحوصات الأنسجة 383 ، إضافة إلى فحوصات نقل الدم التي بلغت 2193 فحصاً.

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13:21ت م

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