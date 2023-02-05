السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية



الدمام 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم في بالإمارة، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء ويرافقه رئيس لجنة الأوقاف الدكتور عايض بن فرحان القحطاني وأعضاء اللجنة.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله- بالأوقاف لتقوية التكافل الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثمناً دور اللجنة في تشجيع أهل الخير والقطاعات الخاصة والتوعية بأهمية الأوقاف.

بدوره أشاد القحطاني بدعم واهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لمشاريع اللجنة.

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13:20ت م

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