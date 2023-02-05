السعودية اليوم / "بلدية رفحاء" تضبط 47 مخالفة ضمن أكثر من 2000 جولة تفتيشية



رفحاء 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء 2,057 جولةً رقابيةً، منها 1,483 لأعمال الرقابة الصحية ،و574 جولة للأعمال الفنية خلال شهر يناير 2023م، أسفرت عن تحرير 47 مخالفةً طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا؛ كما تم إصدار 38 رخصة خلال تلك الفترة.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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13:18ت م

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