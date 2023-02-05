

نجران 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمكتبه بالإمارة اليوم، اللواء الركن سعد بن سعيد الشهراني، لتقاعده وانتهاء فترة عمله مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة، كما هنأ سموه اللواء الدكتور خالد بن مرشيد العتيبي، بالثقة بتعيينه مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.

وأعرب سموه عن شكره للواء الشهراني، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، متمنيًا له التوفيق والسداد في حياته، وللواء العتيبي التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهتهما، عبّر اللواء الشهراني، والعتيبي، وعن شكرهما على ما لقياه من دعم من سمو أمير المنطقة كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات، ودافعاً كبيراً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن، وتحقيق الأهداف التي يأتي في طليعتها حماية الأرواح والممتلكات.

// انتهى //

13:15ت م

0068





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ سمو أمير نجران يكرّم مدير الدفاع المدني السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.