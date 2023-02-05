

جدة 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 7,560 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي، وفحص 6,635 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية عبر برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

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13:11ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تصدر وتجدد أكثر من 7 آلاف شهادة صحية وتفحص أكثر من 6 آلاف عينة غذاء خلال يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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