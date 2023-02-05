شكرا لقرائتكم خبر عن جانج هيون سو يتحدث عن فوز الهلال على الوداد ومواجهة فلامينجو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الكوري الجانوبي جانج هيون سو البرازيلي، لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة مباراة فلامينجو القادمة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الهلال وفلامينجو

ويواجه الهلال نظيره فلامينجو البرازيلي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء القادم على ملعب طنجة بالمغرب.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر بدولة المغرب.

تصريحات جانج هيون سو عن مباراة فلامينجو

وقال جانج هيون سو في تصريحاته عبر برنامج أكشن مع وليد عن مباراة الوداد المغربي في ربع النهائي:"كانت مباراة رائعة ولعبنا بشكل جيد. رغم أننا استقبلنا هدفا في البداية، لكننا آمنا بحظوظنا وقاتلنا حتى اللحظة الأخيرة".

وواصل:"مواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي ستكون صعبة، سبق لنا مواجهتهم في البطولة نفسها، وخسرنا حينها، والآن سنواجههم مجددا، سنقدم كل ما لدينا لنستمتع، ونكون أكثر تركيزا، لنبلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية".

وأختتم نجم الهلال تصريحاته قائلًا: "هدفنا دائما الفوز في كل مواجهة لذلك نسعى للتأهل إلى النهائي وأن نكون الأبطال".

يذكر أن الهلال قد نجح في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الوداد المغربي في ربع النهائي أمس بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن يحسم الفريق الأزرق المباراة لصالحه بركلات الجزاء بنتيجة 5