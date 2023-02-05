شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز يعرب عن إستيائه من مواجهة الوداد.. لهذا السبب المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الحالي للهلال السعودي، على صعود الزعيم للدور قبل النهائي بعد التفوق على نظيره الوداد المغربي، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

حيث أبدي دياز تعجبه الشديد من طريقة أداء الوداد، وحرصه بشكل مبالغ فيه على إضاعة الوقت، رغم كونه يلعب أمام جماهيره والفريق المستضيف لهذا الحدث الكبير.

وأضاف أن طريقة المباريات أمام فرق شمال إفريقيا تتسم بالمعاناة لمثل هذه الأسباب، حيث من الصعب أن يلعب الفريق المنافس أمامهم مباراة كرة قدم حقيقية، على الرغم من إمتلاكهم مجموعة مميزة من اللاعبين.



دياز: هدفنا نهائي مونديال الأندية

وبسؤاله عن تطلعات الفريق القادمة ومواجهة فلامينجو البرازيلي، أكد أنه يحترم جميع المنافسين ولكن هدف الهلال يظل واضحا للجميع، حيث أن الفريق يطمح فى الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.



موعد مباراة الهلال وفلامينجو البرازيلي

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره فلامينجو يوم الثلاثاء المقبل، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.