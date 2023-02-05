شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من الفوز..رقم سلبي باسم نجم الهلال بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق الهلال السعودي في حسم التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أمس، عقب الفوز على الوداد المغربي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب خلال الفترة ما بين 1 وحتى 11 فبراير الجاري.

الهلال يتفوق على الوداد في كأس العالم للأندية

وتمكن الهلال من حسم المباراة لصالحه بعد الفوز على الوداد بلقاء مثير انتهى وقته الأصلي بنتيجة التعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء ثم يحسم الهلال المباراة بنتيجة 5-3.

وشهدت المباراة حصول محمد كنو لاعب الهلال على بطاقة حمراء ليكتب رقمًا سلبيًا باسمه في تاريخ كأس العالم للأندية.

وتعد تلك البطاقة الحمراء هي الثالثة في تاريخ كنو ببطولة كأس العالم للأندية في مشاركته الثالثة مع الهلال، كأول لاعب يتعرض للطرد في 3 نسخ بالبطولة.

كنو يتعرض للطرد 3 مرات في كأس العالم للأندية

وتعرض كنو من قبل للطرد في نسخة 2019 عندما طُرد أمام الترجي قبل أن يطرد مرة أخرى في نسخة العام الماضي أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن كنو سيغيب عن مباراة فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي البطولة والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.