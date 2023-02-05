اخبار السعوديه

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 60 ألف طن من الحبوب على متن “سارة”

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم ميناء جدة الإسلامي يستقبل 60 ألف طن من الحبوب على متن “سارة” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

بدر رجب يزين سماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت المملكة، صباح اليوم الأحد، عبر ميناء جدة الإسلامي، 60 ألف طن من الحبوب، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة.

ووصلت حملة الحبوب على متن ناقلة البضائع السائبة “سارة” التابعة للشركة الوطنية “البحري”؛ قادمة من ميناء بانباري الأسترالي.

قد يهمّك أيضاً

شراكات وطنية متكاملة

وأسهمت الشراكات الوطنية المتكاملة ممثلة بالهيئة العامة للموانئ وشركة البحري، وشركة سالك، وشركة منصور المساعد في شراء ونقل وتسليم الشحنة وذلك منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى الميناء، بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة إقليميًا ودولياً في مجال نقل البضائع السائبة.

وتؤكد رحلة ناقلة البضائع السائبة “سارة” على قدرات الشركات الوطنية الرائدة لنقل البضائع السائبة وما يتميز به ميناء جدة الإسلامي من كفاءة تشغيلية عالية وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا