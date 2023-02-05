شكرا لقرائتكم حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الأحد، موعد صرف الدعم للدفعة 63 لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، أنه سيتم في يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير، مؤكدا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

قد يهمّك أيضاً

يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين، منذ انطلاقه عام 2017 وحتى شهر يناير الماضي، بلغ أكثر من 145 مليار ريال.

دعم شهر يناير

وكانت حسابات المستفيدين استقبلت في وقت سابق، مبلغ الدعم شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

دراسة أهلية التابعين

وكشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن دراسة أهلية التابعين الجدد سيتم الإبلاغ عنها في دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة للحساب: “في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.