السعودية اليوم / "نبراس" يُطلق برنامج بناء القدرات الوطنية للوقاية من المخدرات



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" برنامجاً تثقيفياً لإعداد المثقفين في الوقاية والتوعية بأضرار المخدرات، بمقر الأمانة اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجال الوقاية.

ويهدف البرامج إلى تعزيز أهمية الوقاية من المخدرات ونشر الثقافة التوعوية عن مخاطرها، وإكساب المتدربين المعرفة العلمية بالمخدرات وأضرارها وأثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومعرفة العلامات الدالة على التعاطي وكيفية توجيه المتعاطي للعلاج، حيث يتضمن البرنامج عدة موضوعات تشمل التعريف بالمخدرات وطرق الوقاية منها، وآلية العلاج والتعافي وتسليط الضوء على أهمية خطوات الإرشاد والتوجيه، وأهمية الحماية الأسرية والمجتمعية.

كما يركز البرنامج على مفهوم الوقاية ومعايير التوعية الصحيحة وأهمية الوقاية في بيئات التعليم والعمل والبيئات السكانية والمجتمعية، ورفع حس المسؤولية التوعوية لدى الفرد والمجتمع.

ويأتي هذا البرنامج حرصاً من أمانة اللجنة على تفعيل هذه البرامج التدريبية ضمن مناشطها لرفع نسبة الوعي للفرد والمجتمع من خلال توحيد كافة الجهود في مختلف الأجهزة الحكومية.

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11:26ت م

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