شكرا لقرائتكم بدر رجب يزين سماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد القمر البدر لشهر رجب مساء اليوم الأحد، مؤكدة أنه ستتم مشاهدته طوال الليل في المملكة والوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون بدراً طوال الليل، لكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعة 09:28 مساءً بتوقيت مكة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، لافتا إلى أنه يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الاثنين.

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وأكد أن هذا التوقيت من الشهر مثالي لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

ولفت إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.