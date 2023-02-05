شكرا لقرائتكم بدء التقديم على وظائف موسم رمضان بالحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت اليوم الأحد عملية التقديم على الوظائف المؤقتة للعمل بالحرمين الشريفين خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

تفاصيل الشروط

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الوظائف للمواطنين والمواطنات، وأن التقديم لها سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

قد يهمّك أيضاً

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أن من ضمن الشروط ما يلي:

– ألا يكون المتقدم على رأس عمل آخر

– اجتياز المقابلة الشخصية

– إحضار أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.