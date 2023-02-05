شكرا لقرائتكم طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة، اليوم الأحد، حيث سجلت مدينة طريف والقريات أدنى درجة حرارة في المملكة عند 2 درجة مئوية، فيما سجلت سكاكا وتبوك 4 درجات مئوية.

وأوضح المركز، أن حائل ورفحاء وعرعر سجلت 5 درجات مئوية، بينما سجلت كل من الصمان وحفر الباطن والدهناء والمجمعة 8 درجات مئوية ، فيما سجلت الأحساء والدوامي وبريدة وأبها 9 درجات مئوية.

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تفاصيل درجات الحرارة

بينما سجلت مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة عند 30 و31 درجة مئوية على التوالي، وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول ليلاً على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.