شكرا لقرائتكم بدء التسجيل في مبادرة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، إطلاق مبادرة التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”؛ وذلك بدءاً من تاريخ 19 فبراير الجاري.

أهداف المبادرة

وأوضح المعهد الوطني للتطوير المهني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن من ضمن أهداف المبادرة: “تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين، وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة لأداء مهامهم بفاعلية، وتوفير فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسب لهم”.

قد يهمّك أيضاً

وتشمل أهداف المبادرة أيضا “الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين، ودعم شاغلي الوظائف التعليمية بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة لتحقيق نقاط التطوير المهني”.

طريقة التسجيل

وتابع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أنه يمكن التسجيل من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، إلى أن فترة التدريب ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل والالتحاق بالمسار بدءا من تاريخ 19 فبراير 2023م.