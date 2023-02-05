شكرا لقرائتكم منشآت تطلق 92 دورة تدريبية مجانية عن بُعد بشهادات معتمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (أكاديمية منشآت – التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، عن تقديم حزمة من البرامج والدورات التدريبية (مجاناً – عن بُعد) في مختلف المجالات، وذلك عبر منصة التدريب الإلكترونية ضمن مبادرة “طور أعمالك” التي أطلقتها الأكاديمية للمساعدة في تطوير وبناء قدرات رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ويُمنح المتدربون (شهادات معتمدة) بعد إتمام الدورات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسارات التدريبية:

المالية / المحاسبة.

الاستثمار.

الإدارة.

التجارة الإلكترونية.

ريادة الأعمال.

التسويق الإلكتروني.

الامتياز التجاري.

والمزيد من المسارات الأخرى.

أهم الدورات التدريبية:

سلاسل الإمداد للتجارة الإلكترونية.

إدارة الأداء المالي بفعالية.

التسويق الإلكتروني بأقل التكاليف.

إنترنت الأشياء والفرص الواعدة.

مقدمة في التجارة والتجزئة الالكترونية.

مقدمة في ريادة الأعمال.

الأمن السيبراني.

إرشادات الأمن السيبراني لأعمال التجارة الإلكترونية

تقنية البلوك تشين

خطوات تأسيس العمل التجاري.

دراسة الجدوى.

المحاسبة لغير المحاسبين.

إدارة مخاطر المشاريع.

إدارة العمليات.

التسويق للمشاريع الناشئة.

أساسيات خدمة العملاء.

العقود التجارية.

تأسيس وإدارة مطاعم الخدمة.

تأسيس مشاريع بيع مستحضرات التجميل.

إدارة أسواق التجزئة.

الاستثمار في التجميل.

أساليب ومهارات البيع.

مقدمة في التجارة الإلكترونية.

برنامج من الفكرة إلى السوق.

تأسيس وإدارة المقاهي.

المنافسات و المشتريات الحكومية.

تحليل المخاطر.

الموارد البشرية في المنظمات الناشئة.

رأس المال البشري في ريادة الأعمال.

أبحاث السوق.

دراسة الامتياز التجاري فنياً.

بالإضافة لأكثر من (50) دورة تدريبية متاح عبر منصة التدريب.

تنويه: يتم تحديث الدورات المتاحة (حذف / إضافة) بشكل مستمر.

المزايا التدريبية:

شهادات اجتياز معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت.

التسجيل متاح للجميع (الطلاب والخريجين، الموظفين، الباحثين عن عمل).

تقام الدورات (عن بُعد).

تشمل أكثر من (85) مجالاً ومساراً تدريبيًّا متنوعًا.

الدورات تُقدّم باللغة العربية.

طريقة التقديم:

أوضحت الأكاديمية أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

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