شكرا لقرائتكم معرض ملتقى طويق للنحت يستقبل زوّاره الأحد المقبل في “درة الرياض” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ينطلق “معرض ملتقى طويق للنحت” 2023″ في نسخته الرابعة خلال الفترة من 5 فبراير حتى 10 فبراير 2023م، في “درة الرياض”، ويشتمل على عرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبداع في نحتها 30 فناناً من 20 دولة حول العالم.

قد يهمّك أيضاً أزمة جديدة تطيح بثاني وزير في الحكومة البريطانية سنجاب ضال يعطل خط سكة حديد بألمانيا

ويشكل “ملتقى طويق للنحت” أحد برامج “مشروع الرياض آرت” الذي يعد أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيّده الله، في 19 مارس 2019م، بقيادة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله.

برنامج متنوع

ويشتمل معرض ملتقى طويق، على عرض أعمال المنحوتات في “درة الرياض”، إلى جانب تنظيم برنامج متنوع من الحوارات الفنية والثقافية والزيارات التعليمية، ولا تتطلب زيارة المعرض إجراء حجز مسبق، حيث يمكن للزوار زيارة المعرض في يوم الأحد 5 فبراير 2023م من (الساعة: 1:30 ظهراً، حتى 10 مساءً)، وفي الأيام من 6 حتى 10 فبراير 2023م من (الساعة: 4 عصراً، حتى 10 مساءً).

وأوضحت سارة الرويتع، مديرة ملتقى طويق للنحت: بأن الملتقى استخدم أحجار النحت من أرض المملكة للمرة الأولى منذ إطلاقه، وتحديدًا حجر “الجرانيت” و”حجر الرياض”، حيث أبدع الفنانون في تحويلها من كتلِ صخرية إلى أعمال فنية إبداعية، ليظهر ذلك الاختيار مدى ثراء أرض المملكة، وما تتميز به من قيمة جغرافية فريدة، مؤكدةً حرص الملتقى على مواصلة توظيف مختلف الموارد الطبيعية المحلية في كافة النسخ القادمة من الملتقى.

وأضافت “الرويتع، بأن الملتقى شهد خلال فترة النحت الحي، إقامة العديد من ورش العمل والزيارات التعليمية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للملتقى، في الوقت الذي استمتع فيه الزوار بمشاهدة مراحل النحت الحي ضمن جولات إرشادية وتعليمية، ساهمت في نقل المعرفة والثقافة حول فنون النحت، وأساليبه والأدوات المستخدمة فيه، والزمن الذي تستغرقه كل منحوتة.

تقييم الأعمال

وكانت لجنة الخبراء في الملتقى، قد قامت بتقييم أعمال أكثر من 650 فنانًا من 61 دولة حول العالم، تنافسوا على المشاركة في الملتقى وفاز منهم 30 فنانًا من 20 دولة بفرصة عرض أعمالهم في نسخة الملتقى لهذا العام التي تقام تحت شعار “مدى الانسجام”.

ويضم معرض ملتقى طويق، الأعمال النهائية للفنانين المشاركين في الملتقى، وتشمل كلاًّ من الأعمال: “تدفق الرياح” لـ أغنسا بيتروفا ، “الشمس والقمر” لـــ ألكسندر فوفخادزي ، “تناغم” لـ وفاء القنيبط، “بوابة النور” لـ آنا ماريا نيقارا، “الديمومة” لـ أزهار سعيد، “اتصال” لـ بيرثا شورتيس، “صعود” لـ داميان كوميل، “نقطة لقاء” لـ فهد الجبرين، “موج الروح” لـ إكرام القباج، “كثبان” لـ خافيير الفاريز، “تفاهـم” لـ خوسيه كارلوس كابيلو ميلان، “الثقة في الانسجام” لـ ليودميلا ميسكو، “تموج المحيط” لـ ليليا بوبورنيكوفا، “النافذة المغلقة” لـ مارينو دي بروسبيرو، “ارتقاء” لـ محمد الصياد، “عين الرياض” لـ محمد الفارس، “تمكين” لـ محمد الثقفي، “وجود” لـ نيلهان سيسالان، “رؤية” لـ نهى الشريف، “الانسجام في التنوع” لـ كيان سيهوا، “لنُزهر معاً” لـ رجاء الشافعي، “حجارة المطر” لـ روب جود، “الانسجام” لـ رولاند هوفت، “توازن الانسجام” لـ ساشو سازدوفسكي، “بدأت أرى النور” لـ ستيفان إسترباور، “انتشار” لـ سيلفان بات، “باب الماء” لـ تاتسومي ساكاي، “نقاط مستمرة” لـ طلال الطخيس، “طاقة ماء” لـ فاسيليسا تشوغونوفا، “عندما تمطر” لـ يانيك روبرت.

ويأتي ملتقى طويق للنحت كأحد البرامج الثقافية والفنية التي تساهم في إثراء الأماكن العامة بأعمال فنية إبداعية تساهم في جعل مدينة الرياض عاصمة للفن ووجهة لأبرز الفنانين من مختلف دول العالم، حيث سيتم توزيع المنحوتات والأعمال الفنية للفنانين المشاركين في الملتقى في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض بشكل دائم، بمشيئة الله.

وللمزيدٍ من المعلومات حول “ملتقى طويق للنحت 2023” و”مشروع الرياض آرت”، يرجى التواصل مع “المركز الإعلامي لمشروع الرياض آرت” على البريد الالكتروني: [email protected]، أو زيارة الموقع الالكتروني: www.riyadhart.sa.