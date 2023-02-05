شكرا لقرائتكم 270 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمختلف المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 270 وظيفة لكافة المؤهلات بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني تبريد.

– فني مولدات وتكييف (وظيفتان).

– فني تكييف عام (وظيفتان).

– فني إلكترونيات (وظيفتان).

– فني كهرباء (4 وظائف).

– مشغل سخانات (وظيفتان).

– حارس أمن (5 وظائف).

– مهندس برمجيات أول.

– مطوّر برمجيات.

– فني ميكانيكي (5 وظائف).

– سباك (وظيفتان).

– فني صحي (4 وظائف).

– أخصائي تطوير عمليات بالجودة.

– مُراقب مواد.

– أخصائي تموين.

– فني غازات طبية.

– فني ميكانيكا.

– أخصائي مناقصات.

– نجار.

– مهندس ميكانيكي.

– مُطوّر تطبيقات.

– إداري قواعد بيانات.

– مهندس مصمم معماري.

– صيدلي.

– فني صحي.

– عامل.

– مشغل مغسلة.

– حاضنة أطفال.

– فني تبريد وتكييف.

– فني إلكترونيات.

– فني غازات طبية.

– مترجم.

– مبرمج.

– مدرس لغة.

– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.

– أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية.

– أستاذ مساعد (صحة الفم والأسنان).

– مهندس شبكات.

– مساعد قانوني.

– مدرب صيانة طائرات.

– مدير صيانة الطائرات 125.

– مترجم شفوي.

– فني لف مواتير.

– بناء.

– سائق (الشهادة الابتدائية فأعلى).

– سكرتير طبي.

– مسؤول سلامة.

– محاسب.

– كبير الطهاة.

– أمين مستودع.

– مهندس مصمم ميكانيكي.

– مهندس مصمم مدني.

– مهندس مصمم كهربائي.

– مُحلل النظم.

– مشرف إنتاج البيانات.

– نائب أول طب شيخوخة.

– مشغل حاسب.

– استشاري طب وقائي.

– استشاري الأمراض الاستقلابية أطفال.

– طبيب نائب – أطفال.

– طبيب نائب أول طب طوارئ.

– طبيب نائب أول – خدمات العلاج التأهيلي.

– طبيب استشاري طب نفسي إدمان.

– استشاري طب شيخوخة.

– استشاري طب الأجنة.

– استشاري جراحة تجميل وترميم.

– طبيب استشاري خدمات الطب التأهيلي.

– استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء.

– استشاري اطراف علوية – عظام.

– استشاري – عظام أطفال.

– وظائف تمريض.

… وأخرى.

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المجالات الوظيفية:

– إدارية.

– هندسية.

– تقنية.

– أمنية.

– فنية.

– صحية.

– طبية.

– قانونية.

– أكاديمية.

أماكن العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

– مستشفى القوات المسلحة بجازان.

– مستشفى القوات المسلحة بنجران.

– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب بالرياض.

– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا